В Одессе у горе-родителей забрали детей: они просили еду через форточку

Отмечается, что в квартире оказались запертыми две девочки и один мальчик. Они были голодными и просили у прохожих людей еду через форточку.

"Двое детей выбрались в окно квартиры и стали просить помощи у соседей. Родители их закрыли и ушли в неизвестном направлении. Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку. На место приехали мы и полиция", - сообщила Юлия Никандрова.

К слову, состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, царил сущий ад.

В Одессе малолетние дети проживали в адских условиях (facebook.com/julia.nikandrova.7)

В комментариях украинцы возмутились инцидентом.