В Одесі у горе-батьків забрали дітей: вони просили їжу через кватирку

В Одесі в Приморському районі знайшли трьох дітей, які перебували в занедбаному стані. Батьки просто їх закрили в квартирі без їжі і води.
Про це повідомила керівник міської Служби у справах дітей Юлія Нікандрова в Facebook.
Відзначається, що в квартирі виявилися замкненими дві дівчинки і один хлопчик. Вони були голодними і просили у перехожих людей їжу через кватирку.
"Двоє дітей вибралися у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Батьки їх закрили і пішли в невідомому напрямку. Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку. На місце приїхали ми і поліція", - повідомила Юлія Нікандрова.
До слова, стан всіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї й під оком. На місце прибули медики. У будинку, де проживали діти, панувало справжнє пекло.
У коментарях українці обурилися інцидентом.
Як ми раніше повідомляли, в Одесі помітили дівчину, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. Жінка тримала коляску, при цьому вона засипала на ходу, гойдалася і ледь не падала з ніг.