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Діти

В Одесі у горе-батьків забрали дітей: вони просили їжу через кватирку

Автор: Людмила Жукова

В Одесі в Приморському районі знайшли трьох дітей, які перебували в занедбаному стані. Батьки просто їх закрили в квартирі без їжі і води.

Про це повідомила керівник міської Служби у справах дітей Юлія Нікандрова в Facebook.

Відзначається, що в квартирі виявилися замкненими дві дівчинки і один хлопчик. Вони були голодними і просили у перехожих людей їжу через кватирку.

"Двоє дітей вибралися у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Батьки їх закрили і пішли в невідомому напрямку. Голодних і переляканих їх витягли сусіди через кватирку. На місце приїхали ми і поліція", - повідомила Юлія Нікандрова.

До слова, стан всіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї й під оком. На місце прибули медики. У будинку, де проживали діти, панувало справжнє пекло.

В Одесі малолітні діти проживали в пекельних умовах (facebook.com/julia.nikandrova.7)

У коментарях українці обурилися інцидентом.

  • І зрозуміло ж для чого вони народжують дітей, щоб існувати коштом дитячих.
  • Реакцію Юріївни на слово діти треба бачити і чути! Я ще ніде не бачила такої блискавичної реакції! Нашою службою можна пишається! Спасибі, що Ви у нас є!
  • Ну ось забрали, допомогу надали, а далі що ? Понесуть покарання батьки, допоможе їм держава, чи буде ця ситуація на контролі?
  • Який кошмар.

Як ми раніше повідомляли, в Одесі помітили дівчину, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною в парку на Старосінній площі. Жінка тримала коляску, при цьому вона засипала на ходу, гойдалася і ледь не падала з ніг.

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