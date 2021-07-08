В Одессе фасад дома чуть не упал на головы прохожим: видео поразило сеть

В Одессе рядом с прохожими на тротуар упала часть фасада здания. К счастью, никто не пострадал.

Так, событие произошло сегодня, 8 июля, на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

На видео видно, как упал огромный кусок фасада, а совсем рядом находятся две девушки. К счастью, их не задело.

"На улицу без каски выходить уже опасно", – говорится в сообщении.

В сети пользователи пишут, что девушкам, которые проходили мимо, очень повезло.