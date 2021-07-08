В Одессе фасад дома чуть не упал на головы прохожим: видео поразило сеть
Коллаж РБК-Украина: в Одессе упала часть фасада здания
В Одессе рядом с прохожими на тротуар упала часть фасада здания. К счастью, никто не пострадал.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х***ая Одесса".
Так, событие произошло сегодня, 8 июля, на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
На видео видно, как упал огромный кусок фасада, а совсем рядом находятся две девушки. К счастью, их не задело.
"На улицу без каски выходить уже опасно", – говорится в сообщении.
В сети пользователи пишут, что девушкам, которые проходили мимо, очень повезло.
- У нее сегодня второй День рождения;
- Вот так повезло;
- Девушке повезло. А Одесса уже разваливается;
- Ангел-хранитель хорош у девочки;
- Девушка в рубашке родилась;
- Вчера перед носом упал кусок фасада.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева обрушилась крыша исторического здания, которому 130 лет.
Мы также писали о том, что в многоэтажке Киева с шестого этажа упала дедушкина "теплица".