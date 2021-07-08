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В Одессе фасад дома чуть не упал на головы прохожим: видео поразило сеть

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Одесса, Четверг 08 июля 2021 16:21
В Одессе фасад дома чуть не упал на головы прохожим: видео поразило сеть Коллаж РБК-Украина: в Одессе упала часть фасада здания
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе рядом с прохожими на тротуар упала часть фасада здания. К счастью, никто не пострадал.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Х***ая Одесса".

Так, событие произошло сегодня, 8 июля, на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

На видео видно, как упал огромный кусок фасада, а совсем рядом находятся две девушки. К счастью, их не задело.

"На улицу без каски выходить уже опасно", – говорится в сообщении.

В сети пользователи пишут, что девушкам, которые проходили мимо, очень повезло.

  • У нее сегодня второй День рождения;
  • Вот так повезло;
  • Девушке повезло. А Одесса уже разваливается;
  • Ангел-хранитель хорош у девочки;
  • Девушка в рубашке родилась;
  • Вчера перед носом упал кусок фасада.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева обрушилась крыша исторического здания, которому 130 лет.

Мы также писали о том, что в многоэтажке Киева с шестого этажа упала дедушкина "теплица".

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