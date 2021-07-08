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В Одесі фасад будинку ледве не впав на голови перехожим: відео вразило мережу

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Одеса , Четвер 08 липня 2021 16:21
В Одесі фасад будинку ледве не впав на голови перехожим: відео вразило мережу Колаж РБК-Україна: в Одесі впала частина фасаду будівлі
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі поріч з перехожими на тротуар впала частина фасаду будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х***ая Одесса".

Так, подія сталася сьогодні, 8 липня, на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

На відео видно, як впав величезний шматок фасаду, а зовсім поруч знаходяться дві дівчини. На щастя, їх не зачепило.

"На вулицю без каски виходити вже небезпечно", – йдеться в повідомленні.

У мережі користувачі пишуть, що дівчатам, які проходили повз, дуже пощастило.

  • У неї сьогодні друге День народження;
  • Оце так пощастило;
  • Дівчині пощастило. А Одеса вже розвалюється;
  • Ангел-хранитель хороший у дівчинки;
  • Дівчина в сорочці народилася;
  • Вчора перед носом впав шматок фасаду.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва обвалився дах історичної будівлі, якій 130 років.

Ми також писали про те, що в багатоповерхівці Києва з шостого поверху впала дідусева "теплиця".

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