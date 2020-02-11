В Одессе едва не сгорел троллейбус с пассажирами: все подробности

В Одессе едва не произошло серьезное происшествие. Дело в том, что сегодня, 11 февраля, на улице Мариинской произошло замыкание контактной сети во время движения троллейбуса. При этом в салоне транспортного средства находились пассажиры.

Очевидцы, когда увидели пламя и искры, то начали все снимать на видео. Пассажиров экстренно эвакуировали из троллейбуса. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Одесса info.

Напомним, что в Одессе на штрафплощадке сгорели 20 автомобилей. При этом пожарным удалось справиться в течение часа. 3 автомобиля были повреждены, 150 других авто удалось спасти. О причинах пожара не известно, над этим работают эксперты.

Ранее сообщалось о том, что во Львове горело студенческое общежитие на улице Туган-Барановского. При этом один парень пострадал, его в тяжелом состоянии вынесли из комнаты еще до приезда спасателей. Молодого человека отправили во Львовскую областную клиническую больницу.

Пожарные вывели из горящего общежития трех человек, также 20 людей были эвакуированы на свежий воздух.

Мы также писали о том, что в Днепре был пожар в общежитии на Слобожанском проспекте. Возгорание началось в одной из комнат на 6 этаже девятиэтажного дома. 40 человек были эвакуированы, при этом 5 понадобилась медицинская помощь.