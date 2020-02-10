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Во Львове горело студенческое общежитие, есть пострадавший

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 11:49
Во Львове горело студенческое общежитие, есть пострадавший
Иллюстративное фото (dp.dsns.gov.ua)

Пострадавшего студента 2001 года рождения с отравлением продуктами горения госпитализировали

Во Львове на улице Туган-Барановского произошел пожар в комнате на четвертом этаже пятиэтажного студенческого общежития. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

До приезда спасателей из комнаты, где возник пожар, вынесли в тяжелом состоянии одного парня. С помощью специальных спасательных устройств пожарные вывели из задымленных помещений три человека, также эвакуировали на свежий воздух 20 человек.

"До прибытия медиков к месту вызова спасатели оказали домедицинскую помощь парню, которого вынесли из горящей комнаты. Пострадавшего студента 2001 года рождения с отравлением продуктами горения госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В 04:36 пожарным удалось локализовать пожар, и в 04:39 полностью ликвидировали. Вследствие пожара огнем уничтожен матрас на площади 2 кв.м.

Напомним, в Одессе утром 10 февраля на штрафплощадке в результате пожара сгорели 20 автомобилей.

Кроме того, в г. Дружковка (Донецкая область) на улице Бахмутская произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

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Новости Украины Львовпожаробщежитие
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