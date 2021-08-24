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В Одессе с большим ажиотажем прошел военно-морской парад (видео)

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 24, августа, в Украине отмечают 30 годовщину со Дня Независимости. По такому случаю парад прошел не только в столице, но и других городах, включая Одессу. При этом на юге собралась большая толпа на пляже, чтобы посмотреть на военную технику.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

"Под звуки оркестра огромное количество людей наблюдали за кораблями Украины и НАТО, которые следовали в сторону Одесского порта", - говорится в сообщении.

Украинцам очень понравились залпы кораблей и полеты истребителей. Кроме того, люди восторженно реагировали на высадку десанта в море из вертолетов.

Напомним, в Киеве на Крещатике прошел марш пешей колонны. Также пролетела воздушная и проехала механизированная колонна. Всего было задействовано десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.

При этом в параде приняли участие более 5 тысяч военнослужащих. От международных партнеров участие принимали летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, "Еврофайтер" и "Тайфун".

От военно-морских сил Украины в параде на воде приняли участие малые бронированные артиллерийские катера "Костополь", "Бердянск", "Никополь" и десантные катера "Сватово", "Малин" и "Станислав".

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ОдессаПарад на День Независимости