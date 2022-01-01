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В Одессе боец Нацгвардии сделал предложение любимой в новогоднюю ночь: трогательные фото

Автор: Татьяна Самарук

Сержант Национальной гвардии Украины Олег Корнийченко в новогоднюю ночь сделал предложение руки и сердца любимой девушке. Это произошло во время общего развода к несению службы по охране общественного порядка.

Об этом сообщает прессслужба Национальной гвардии.

Так, гвардеец по традиции встал на колено перед своей избранницей. Отмечается, что девушку зовут Марина, она служит в Национальной полиции.

"Сержант Олег Корнийченко решил сделать эту главную праздничную ночь года по-настоящему памятной и яркой", – говорится в сообщении.

Марина ответила любимому согласием. Кроме того, свидетелями романтического события стали присутствующие нацгвардейцы.

"Было очень эмоционально и волнительно, однако это уверенное и сознательное решение. Надеюсь, для нее этот Новый год навсегда запомнится", – рассказал сержант.

В Одессе боец Нацгвардии сделал предложение любимой (фото ngu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что украинский спасатель устроил любимой необычное признание.

Также мы писали, что офицер в Киеве сделал предложение любимой прямо на Крещатике.

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