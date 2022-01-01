В Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч: зворушливі фото

Так, гвардієць за традицією став на коліно перед своєю обраницею. Зазначається, що дівчину звати Марина, вона служить у Національній поліції.

"Сержант Олег Корнійченко вирішив зробити цю головну святкову ніч року по справжньому пам'ятною та яскравою", – йдеться в повідомленні.

Марина відповіла коханому згодою. Окрім того, свідками романтичної події стали присутні нацгвардійці.

"Було дуже емоційно та хвилююче, проте це впевнене та свідоме рішення. Сподіваюся, для неї цей Новий рік назавжди запам'ятається", – розповів сержант.

В Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій (ngu.gov.ua)