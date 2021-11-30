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Украинский спасатель устроил любимой необычное предложение руки и серца: трогательное видео

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Киевская область, Вторник 30 ноября 2021 15:38
Украинский спасатель устроил любимой необычное предложение руки и серца: трогательное видео Пожарный сделал предложение любимой в Киевской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киевской области спасатель с огромным букетом роз на пожарной машине сделал предложение своей любимой.

Об этом сообщает ТСН.

Так, пожарного, который придумал необычное признание, зовут Дмитрий.

Он рассказывает, что неделю обдумывал как романтично сделать предложение девушке. С ней он знаком всего три месяца, однако за это время понял, что это его судьба.

В частности, во время свидания с девушкой он ей сказал, что нужно срочно ехать на работу. Однако, уже через некоторое время вернулся на пожарной машине и с огромным букетом роз и кольцом.

Девушка была в восторге от предложения и сказала "Да".

Ранее мы сообщали, что офицер в Киеве сделал предложение любимой прямо на Крещатике.

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