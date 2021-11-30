Украинский спасатель устроил любимой необычное предложение руки и серца: трогательное видео

В Киевской области спасатель с огромным букетом роз на пожарной машине сделал предложение своей любимой.

Так, пожарного, который придумал необычное признание, зовут Дмитрий.

Он рассказывает, что неделю обдумывал как романтично сделать предложение девушке. С ней он знаком всего три месяца, однако за это время понял, что это его судьба.

В частности, во время свидания с девушкой он ей сказал, что нужно срочно ехать на работу. Однако, уже через некоторое время вернулся на пожарной машине и с огромным букетом роз и кольцом.

Девушка была в восторге от предложения и сказала "Да".