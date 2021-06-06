В Одессе активисты сорвали концерт "крымнашиста" Хабиба

"Вчера в Одессе сорвался концерт "крымнашиста" и бывшего российского полицейского Хабиба Шарипова… Убежден, это произошло только благодаря нашей огласки", - написал Стерненко.

Он также отметил, что благодаря огласке отменили и концерт Моргенштерна, который должен был состояться 3 июня. Ему запретили въезд в Украину, потому что активисты не молчали.

Стерненко подчеркнул, что есть и плохие новости, которые связаны с тем, что еще пара "крымнашистов" хотят приехать с концертами в нашу страну. Речь идет о комике Евгение Чебатковом и рэпере Тимуре Одилбекове (Каспийский груз). Эти двое гастролировали в оккупированном Крыму.

Активист также напомнил, что 25 и 26 июня в Киеве планирует концерты еще один любитель гастролировать в Крыму - Баста.

"Если государство не отреагирует на его вероятный приезд, то это точно вызовет серьезное возмущение в обществе. Надо просто выполнять закон, и все будет хорошо", - добавил Стерненко.