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В Одесі активісти зірвали концерт "кримнашиста" Хабіба

Автор: Styler

У суботу, 5 червня, активісти в Одесі зірвали концерт російського співака Хабіба Шаріпова. Квитки на подію перестали продавати ще днів 10 назад, а тепер без пояснень виступ скасовано.

Про це розповів активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора в Одесі зірвався концерт "кримнашиста" і колишнього російського поліцейського Хабіба Шаріпова... Переконаний, це сталося тільки завдяки нашому розголосу", - написав Стерненко.

Він також зазначив, що завдяки розголосу скасували і концерт Моргенштерна, який повинен був відбутися 3 червня. Йому заборонили в'їзд в Україну, тому що активісти не мовчали.

Стерненко підкреслив, що є і погані новини, які пов'язані з тим, що ще пара "кримнашистів" хочуть приїхати з концертами в нашу країну. Йдеться про коміка Євгена Чебаткова і репер Тімура Оділбекова (Каспийский груз). Ці двоє гастролювали в окупованому Криму.

Активіст також нагадав, що 25 і 26 червня в Києві планує концерти ще один любитель гастролювати в Криму - Баста.

"Якщо держава не відреагує на його ймовірний приїзд, то це точно викличе серйозне обурення в суспільстві. Треба просто виконувати закон, і все буде добре", - додав Стерненко.

Нагадаємо, Баста висловився про свій візит до Києва і записав "термінове" відео.

Раніше охоронці Басти накинулися на чоловіка в центрі Києва через питання про Крим.

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Новини України активистыСергій Стерненко