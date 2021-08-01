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В Одессе агрессивного пассажира скрутили и выбросили из маршрутки: что произошло (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе пассажиры маршрутки вытолкали мужчину салона за то, что он вроде бы вел себя агрессивно.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO"/

Так, инцидент произошел 1 августа, в одесской маршрутке №197.

На видео видно, как пассажиры скручивают мужчину. Как рассказали очевидцы, он вел себя агрессивно с момента, как зашел в общественный транспорт.

В частности, мужчина едва не разбил зеркало.

"Вот пассажиры и решили наказать его и вывести из салона", – написал очевидец инцидента и автор видео.

На видео видно, как сразу несколько пассажиров "скручивают" мужчину в светлой футболке. Несмотря на попытки дать отпор, одесситы провели его к двери.

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.

  • Так, в подобных случаях самосуд выход. Он должен знать правила поведения в обществе;
  • Что-то в последнее время такие ситуации часто случаются в общественном месте;
  • Наших людей сразу видно, это не Европа;
  • Трое мужиков справились очень быстро;
  • В подобных ситуациях очень важно аккуратно вывести хулигана. Видел репортаж, как в ходе подобного конфликта один вытолкнул другого, который неудачно упал, ударился затылком и вскоре умер.
    Нашли первого, поставили статью "Убийство по неосторожности".

Ранее мы сообщали, что украинский блогер раскритиковал Одессу и назвал ее "адским колхозом".

Также в Одессе избили пассажира троллейбуса.

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