В Одесі агресивного пасажира скрутили й викинули з маршрутки: що сталося (відео)

Так, інцидент стався 1 серпня, в одеській маршрутці №197.

На відео видно, як пасажири скручують чоловіка. Як розповіли очевидці, він поводив себе агресивно з моменту, як зайшов у громадський транспорт.

Зокрема, чоловік ледь не розбив дзеркало.

"От пасажири й вирішили покарати його та вивести з салону", – написав очевидець інциденту та автор відео.

На відео видно, як відразу декілька пасажирів "скручують" чоловіка у світлій футболці. Попри спроби дати відсіч, одесити провели його до дверей.

У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.