В Одесі агресивного пасажира скрутили й викинули з маршрутки: що сталося (відео)

В Одесі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка салону за те, що він начебто поводився агресивно.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса INFO"/
Так, інцидент стався 1 серпня, в одеській маршрутці №197.
На відео видно, як пасажири скручують чоловіка. Як розповіли очевидці, він поводив себе агресивно з моменту, як зайшов у громадський транспорт.
Зокрема, чоловік ледь не розбив дзеркало.
"От пасажири й вирішили покарати його та вивести з салону", – написав очевидець інциденту та автор відео.
На відео видно, як відразу декілька пасажирів "скручують" чоловіка у світлій футболці. Попри спроби дати відсіч, одесити провели його до дверей.
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
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