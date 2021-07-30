Вообще - ужас: украинский блогер раскритиковал Одессу и назвал ее "адским колхозом"
Одесса - это "колхоз", ужас и полное отсутствие сервиса. Такими словами охарактеризовал южный город 22-летний украинский блогер Ян Гордиенко.
В своих Instagram-stories он описал свои впечатления от Одессы.
Ян отдохнул в Одессе и потом рассказал о своих впечатлениях. Критика была беспощадной.
“В этот приезд ощущения от города ужасные. Про сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса в связи с бесконечным потоком людей я думаю все в курсе. Но вот муниципальное развитие города осталось где-то в двухтысячных”, – написал блогер.
Гордиенко не мог не заметить, что состояние дорог и тротуаров в городе ужасное, также отсутствуют пандусы для людей с инвалидностью.
"Одесса – это когда на одном перекрестке с одной стороны есть пандус для инвалидов, а с другой нет и это в самом центре города. Полное отсутствие общего дизайн-кода, адский колхоз и полная безвкусица везде. Все лепят свои ларьки и тонну рекламы где угодно”, - добавил он.
По словам Яна, Одесса могла бы стать туристической Барселоной, но власти города просто позорят ее.
"Это большой позор местной власти, так как Одесса – невероятно богатый город, и, если бы деньги не шли мимо, это был бы очень достойный курорт, сравнимый с Барселоной", – подчеркнул Гордиенко.
Ян Гордиенко раскритиковал Одессу (instagram.com/yan_gordienko)
Напомним, что Ян Гордиенко является популярным блогером, путешественником и ведущим передачи “Орел и Решка”. На него подписаны в соцсети 3, 2 миллиона людей.
Как мы писали ранее, в сети показали детский оздоровительный лагерь в Одессе.