В Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии: школьница пыталась похудеть

Предварительно было установлено, что девочка хотела похудеть, не щадя свой организм, чем довела его до критического состояния. Это и стало причиной трагедии.

Почему родители не вмешались в ситуацию, не повлияли на ребенка и допустили крайнее истощение - пока остается загадкой.

Отмечается, что девочка жила в полноценной семье, которая характеризовалась положительно.

После гибели школьницы правоохранители начали расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Нужно сказать, что это не первый случай подобной смертельной диеты, когда желание молодых женщин, девушек и подростков приводят к страшному финалу.