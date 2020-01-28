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Очень хотела похудеть: студентку из Прикарпатья погубила новая диета

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 18:08
Очень хотела похудеть: студентку из Прикарпатья погубила новая диета
На Прикарпатье умерла молодая девушка (Коллаж РБК-Украина)

Молодая девушка в течении нескольких месяцев похудела на 15 кг

В Ивано-Франковской области скончалась 18-летняя студентка, которая увлеклась новой диетой и заработала анорексию. Девушка начала заниматься сыроедением и это помогло ей похудеть на 15 килограмм, однако ее организм не выдержал такой диеты.

Как пишет местное издание "Фиртка", 18-летняя студентка из Богородчанского района Ивано-Франковской области уехала на учебу в другой город. Через несколько месяцев, когда она вернулась домой, родители увидели, что она похудела на 15 килограмм. Девушка призналась, что увлеклась новой диетой – сыроедением. Вместе с весом из тела молодой девушки ушли силы и здоровье, ее состояние начало резко ухудшаться.

Врачи поставили ей диагноз анорексия и попытались спасти ее жизнь, но к сожалению, им это не удалось.

"Она действительно была у нас. Потом занялась самолечением. Известно, что поехала лечиться в Киев. Пробыла там, где-то три или четыре месяца. В одном из киевских лечебных учреждений она умерла. Похоронили девушку в Богородчанском районе", - рассказал детали главный врач Богородчанской районной больницы Юрий Павлушинский.

Сыроедение – это разновидность вегетарианства, при которой исключается термическая обработка продуктов. Сыроеды едят в основном овощи, злаки, зелень, салаты, фрукты. Из рациона полностью исключаются мясо, рыба и все продукты животного происхождения.

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