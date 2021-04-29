В Одесі 12-річна дівчинка померла від анорексії: школярка намагалася схуднути

Попередньо було встановлено, що дівчинка хотіла схуднути, не шкодуючи свій організм, чим довела його до критичного стану. Це і стало причиною трагедії.

Чому батьки не втрутилися в ситуацію, не вплинули на дитину і допустили крайнє виснаження - поки залишається загадкою.

Зауважується, що дівчинка жила в повноцінній родині, яка характеризувалася позитивно.

Після загибелі школярки правоохоронці почали розслідування за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу.

Потрібно сказати, що це не перший випадок подібної смертельної дієти, коли бажання молодих жінок, дівчат і підлітків призводять до страшного фіналу.