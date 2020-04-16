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В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 15:34
В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы
Как выглядят пляжи Одессы во время карантина (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе полностью опустели все городские пляжи и парки из-за карантина

Карантин в Украине введен в связи с эпидемией коронавируса. Для того, чтобы избежать массового заражения, в стране был введен карантин до 24 апреля. С 6 апреля в большинстве городов карантинные меры были усилены и жителям запретили посещение парков, лесопарков, прибережных зон и других мест массового скопления людей. Также в правительстве не исключают, что карантин может быть продолжен до середины мая.

В Одессе по состоянию на 16 апреля, было зафиксировано 73 заболевших коронавирусом. Однако в городе действуют строгие карантинные меры и горожанам запрещено посещать местные пляжи и парки. Печальные фотографии опустевших набережных опубликовали в издании "Одесса онлайн".

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

Одесса на карантине (Фото: odessa.online)

Стоит отметить, что одесситы не нарушают карантинные правила и на набережных можно встретить одиноких горожан, которые выходят на пару минут подышать морским воздухом, но с соблюдением масочного режима.

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

В сети появились печальные фото пустых пляжей Одессы

Одесса на карантине (Фото: odessa.online)

На праздничные выходные в Одессе планируют ограничить движение транспорта и обратились к горожанам с просьбой минимизировать передвижение по улицам города.

"С 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля на 30% будет уменьшено количество подвижного состава, который задействован при перевозке пассажиров. Интервал движения транспорта составит 20-25 минут. Кроме того, в период выходных и праздничных дней Пасхи с 22:00 до 05:00 общественный транспорт ходить не будет", - сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета Александр Илько.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе депутат призвала людей игнорировать карантин и идти в церковь на Пасху.

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