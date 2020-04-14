В Одессе депутат призвала людей игнорировать карантин и идти в церковь на Пасху

Богослужение во время карантина (коллаж: РБК-Украина)

Депутат Ирина Есенович призвала одесситов идти в церковь на Пасху, несмотря на карантин

Депутат Одесского городского совета Ирина Есенович заявила, что те, кто пойдет в церковь на Пасху, 19 апреля, и почтят Бога не заразятся коронавирусом. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, Бог защитит людей от вируса. При этом истинный христианин не должен сомневаться в Господе. Она также подчеркнула, что ее семья пойдет в храм молиться.

"В том и есть вера – не сомневаться в Боге никогда! А в Библии написано: "не оставлять собрания", "вера без дел мертва"! Что ж ты за христианин, если сомневаешься в Боге! Наша семья пойдет в храм поклонится Богу (даже если службы не будет), мы возле помолимся, прославим и пойдем домой продолжать славить!" - написала депутат.

При этом ее пост раскритиковали пользователи сети, которые отметили, что депутат призывает людей рисковать своим здоровьем во время того, как власти и церковь просит всех оставаться и молиться дома.

Бог не сидит в церкви. Его там нет. Поклониться ему можно и дома, раз уж семья - тоже собрание 2 и более человек... В Библии нет прямых указаний в какую церковь ходить, под какими стенами молиться. Но там есть четкое указание, что сам человек, его тело - это и есть Храм (1 Коринфянам 6:19). Так что никто не проверяет на веру. Зато проверяет на искушение... Ира, подумайте над этим. Не искушение ли вас манит пренебречь безопасностью;

Ирина, а те попы, которые потом в Лавре заболели, они недостаточно верили?

Темная женщина;

В Боге сомневаться нельзя, но и испытывать Бога тоже нельзя, вы ж не сунете пальцы в розетку, потому что Бог спасет, знаете правила безопасности. Так и карантин во время вируса, чтобы не было вспышки как в Америке, Испании. А в Москве что творится.

Скриншоты с Facebook

После этого Ирина изменила свой пост, и написала, что многие не поняли ее призыв.

Скриншот Facebook

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поминальные дни в столице из-за карантина переносятся на 6 июня.