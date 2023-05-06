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В Одеській області помітили багато казкових фламінго: неймовірні фото

В Одеській області помітили фламінго (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області екологи зафіксували казкових фламінго.

Про це повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв у Facebook.

За його словами, фахівці заповідника ще кілька разів бачили казкових птахів - їх було дуже багато.

"Знову до нас завітали фламінго. Вони пролетіли над кордоном "Тузлівська Амазонія". Полетіли вони далеко над лиманом Шагани, але знову повернулись і кружляли неподалік. Потім вони полетіли на заповідні озера Зайцева", - розповів вчений.

Русєв зазначив, що головна їжа для цих птахів - рясний шар мотиля. У нацпарку вони тримаються ближче до заповідних озер.

Мотиль - їжа для птахів (facebook.com/rusevivan)

Зокрема, там є унікальні місця біля піщаного пересипу, під місцевою назвою "Балатон". Це система дрібних внутрішніх озер біля піщаного пересипу в низов'ях лиману Алібей на межі з лиманом Шагани та Карачаус. Птахи зараз тримаються заповідної зони, яку заборонено відвідувати, особливо під час війни.

В Одеській області помітили фламінго (facebook.com/rusevivan)

Раніше екологи показували рідкісні фото запеклої битви червонокнижних крилатих велетнів.

Також ми писали, що у Києві посеред вулиці помітили екзотичних птахів.

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