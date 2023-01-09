Одесская пограничница попала в громкий скандал: что случилось

Пресс-офицер южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская угодила в громкий скандал. Дело в том, что Новый год девушка отпраздновала в Париже, а похвастаться шикарным досугом решила в соцсетях. Некоторые украинцы сочли это неуместным во время войны в стране, когда каждый день проливается кровь.

О всех подробностях скандала с одесской пограничницей - читайте в материале Styler.

Чем Плантовская разозлила украинцев

Пресс-секретарь южного регионального управления погранслужбы Украины отправилась на Новый год в Париж. Оттуда она решила опубликовать откровенное селфи, где она в ботфортах и мини позирует на фоне Эйфелевой башни.

Такие снимки просто взбесили некоторых граждан, они сочли неуместным такое поведение госслужащей во время войны, когда каждый день гибнут люди, а военные защищают страну, находясь в тяжелых условиях.

После этого Иванна удалила аккаунт в Tik Tok и закрыла страницу в Facebook. Но фотографии и скриншоты остались.

Плантовская в шубе и ботфортах позирует в Париже (фото: facebook.com/iva.ivanna.98)

Что известно об Иванне Плантовской

На странице Facebook указывается, что девушка увлекается фитнесом, английским языком, пением и фотографией.

На фотографиях, которые она публиковала в сети - дорогие машины, наряды, и прочие атрибуты "сладкой жизни". Интересно, что видео для соцсетей Иванна записывала под российскую поп-музыку.

На снимках она позирует в основном в мини, на разных люксовых курортах.

Иванна Плантовская (фото: facebook.com/iva.ivanna.98)

Интересно, что после поездки в Париж Иванна отметилась в Буковеле, оттуда она тоже позирует в меховой шубе и сумкой известного бренда.

Плантовская в Буковеле (facebook.com/iva.ivanna.98)

Реакция украинцев на фото Плантовской

На странице Плантовской в комментариях украинцы написали ей, что они думают по поводу роскошных фото во время войны.

Конечно - это ж лохи умирают на войне, а модные чиксы в Париже тусят.

Яке ж ти убоге.

Увидеть Париж и умереть!

Ескорт?

Як вам не соромно під час війни?

Отметим, что сама Иванна пока никак не отреагировала на скандал.