Одесити у Львові обматюкали народну депутатку через "право співати російською" (відео)

Деталі скандалу

Молодик сидів з гітарою і співав російських пісень. До нього підійшла народна депутатка Наталя Піпа і попросила "перестати говорити мовою людей, які її вбивають". На що хлопець заявив, що "вона стоїть тут жива" і краще їй піти геть.

"Одесу х**рят больше чем Львов. В Одессе все говорят на русском", - сперечався молодик.

Коли депутатка сказала, що в неї багато друзів з Одеси, які говорять українською, музикант просто послав її матом.

В Україні заборонено виконання російської музики в публічному просторі

Наталя Піпа сказала, що напише на музикантів заяву в поліцію.

Зазначимо, що на це вона має повне право, адже Верховна рада України ще торік прийняла Закон (проект № 7273-д), яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

Тим не менш молодик не вгамувався, натомість продовжив ображати жінку нецензурною лайкою. А потім ще й безпардонно заволав: "Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна..."

"Заяву в поліцію написала вчора ввечері десь о 22.20. Довелося викликати поліцію і пояснювати , що співати російськомовних пісень у країні, з якою росія вже 9 рік веде війну - це неприпустимо! А окрім того це порушення Закону України, прийнятого ще у березні 2023 року", - написала депутатка у Facebook.