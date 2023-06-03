RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одесситы во Львове обматерили народного депутата из-за "права петь на русском" (видео)

Во Львове произошел скандал с одесскими музыкантами (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове случился языковой скандал прямо посреди улицы. Приехавшие из Одессы музыканты решили затянуть под гитару Цоя, но им сделали замечание. И тогда понеслось.

О деталях узнайте в материале Styler далее.

Детали скандала

Молодой человек сидел с гитарой и пел российские песни. К нему подошла народный депутат Наталья Пипа и попросила "перестать говорить на языке людей, которые ее убивают". На что парень заявил, что "она стоит здесь жива" и лучше ей уйти.

"Одессу х**рят больше чем Львов. В Одессе все говорят по-русски", - спорил парень.

Когда депутат сказала, что у нее много друзей из Одессы, которые говорят на украинском, музыкант просто послал ее матом.

В Украине запрещено исполнение русской музыки в публичном пространстве

Наталья Пипа сказала, что напишет на музыкантов заявление в полицию.

Отметим, что на это она имеет полное право, ведь Верховная рада Украины еще в прошлом году приняла Закон (проект № 7273-д), которым запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Тем не менее молодой человек не угомонился, и продолжил оскорблять женщину нецензурной бранью. А потом еще и беспардонно завопил: "Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна..."

"Заявление в полицию написала вчера вечером где-то в 22.20. Пришлось вызвать полицию и объяснять, что петь русскоязычные песни в стране, с которой россия уже 9 лет ведет войну - это недопустимо! А кроме того, это нарушение Закона Украины, принятого еще в марте 2023 года", - написала депутат в Facebook.

Отметим, что в Одессе часто возникают языковые скандалы. Один из них получил огласку, когда в известном магазине косметики, кассирша отказалась говорить по-украински.

Также в Одессе в кафе бариста отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Аргументировал он это классическим "какая разница".

Читайте РБК-Украина в Google News
нардепязыковой скандал