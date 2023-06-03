Одесити у Львові обматюкали народну депутатку через "право співати російською" (відео)
У Львові стався мовний скандал просто посеред вулиці. Музиканти, які приїхали з Одеси, вирішили затягнути під гітару Цоя, але їм зробили зауваження. І тоді понеслося.
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Деталі скандалу
Молодик сидів з гітарою і співав російських пісень. До нього підійшла народна депутатка Наталя Піпа і попросила "перестати говорити мовою людей, які її вбивають". На що хлопець заявив, що "вона стоїть тут жива" і краще їй піти геть.
"Одесу х**рят больше чем Львов. В Одессе все говорят на русском", - сперечався молодик.
Коли депутатка сказала, що в неї багато друзів з Одеси, які говорять українською, музикант просто послав її матом.
В Україні заборонено виконання російської музики в публічному просторі
Наталя Піпа сказала, що напише на музикантів заяву в поліцію.
Зазначимо, що на це вона має повне право, адже Верховна рада України ще торік прийняла Закон (проект № 7273-д), яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.
Тим не менш молодик не вгамувався, натомість продовжив ображати жінку нецензурною лайкою. А потім ще й безпардонно заволав: "Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна..."
"Заяву в поліцію написала вчора ввечері десь о 22.20. Довелося викликати поліцію і пояснювати , що співати російськомовних пісень у країні, з якою росія вже 9 рік веде війну - це неприпустимо! А окрім того це порушення Закону України, прийнятого ще у березні 2023 року", - написала депутатка у Facebook.
Зазначимо, що в Одесі часто виникають мовні скандали. Один з них набув розголосу, коли у відомому магазині косметики, касирка відмовилася говорити українською.
Також в Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Аргументував він це класичним "какая разніца".