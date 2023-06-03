Одесситы во Львове обматерили народного депутата из-за "права петь на русском" (видео)

Во Львове случился языковой скандал прямо посреди улицы. Приехавшие из Одессы музыканты решили затянуть под гитару Цоя, но им сделали замечание. И тогда понеслось.

Детали скандала

Молодой человек сидел с гитарой и пел российские песни. К нему подошла народный депутат Наталья Пипа и попросила "перестать говорить на языке людей, которые ее убивают". На что парень заявил, что "она стоит здесь жива" и лучше ей уйти.

"Одессу х**рят больше чем Львов. В Одессе все говорят по-русски", - спорил парень.

Когда депутат сказала, что у нее много друзей из Одессы, которые говорят на украинском, музыкант просто послал ее матом.

В Украине запрещено исполнение русской музыки в публичном пространстве

Наталья Пипа сказала, что напишет на музыкантов заявление в полицию.

Отметим, что на это она имеет полное право, ведь Верховная рада Украины еще в прошлом году приняла Закон (проект № 7273-д), которым запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Тем не менее молодой человек не угомонился, и продолжил оскорблять женщину нецензурной бранью. А потом еще и беспардонно завопил: "Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна..."

"Заявление в полицию написала вчера вечером где-то в 22.20. Пришлось вызвать полицию и объяснять, что петь русскоязычные песни в стране, с которой россия уже 9 лет ведет войну - это недопустимо! А кроме того, это нарушение Закона Украины, принятого еще в марте 2023 года", - написала депутат в Facebook.