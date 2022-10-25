В Одесі зачинили вокзал: сотні пасажирів не знають, що робити (фото)

В Одесі на центральному залізничному вокзалі вдень у вівторок, 25 жовтня, обмежили допуск громадян, а сам вокзал тимчасово припинив роботу.

Про це повідомили у Telegram-каналі місцевого видання "Думська".

Біля будівлі вокзалу зібрався натовп людей, які не можуть потрапити до поїздів та електричок.

Зазначається також, що пасажирів вигнали із вокзального приміщення. Громадяни не знають, коли відновлять допуск, і що буде з рейсами.

Так, пояснюють зупинку роботи вокзалу "технічними причинами", розповідають одесити.

А конкретніша інформація - у тому числі й щодо планів щодо подальшої роботи та запуску поїздів - не оголошується.

З'явилися фото, як на вулиці маса громадян стоїть біля паркану, і їхня кількість тільки збільшується.

В Одесі зупинено роботу залізничного вокзалу, людей вигнали на вулицю (фото: t.me/dumskaya_net)

Яка ж причина?

Офіційно ні одеська влада, ні представники Укрзалізниці не коментують ситуацію.

Одесити ж тим часом висловлюють різні припущення.

Одні люди кажуть, що закриття вокзалу може бути наслідком відключення електроенергії.

Дехто вважає, що зараз там працює СБУ і "гасить агентуру", тому "скоро буде багато гарних відео" з результатами діяльності українських спецслужб.

Але це все лише здогадки.