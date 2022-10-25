ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі зачинили вокзал: сотні пасажирів не знають, що робити (фото)

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 25 жовтня 2022 17:38
В Одесі зачинили вокзал: сотні пасажирів не знають, що робити (фото) В Одесі залізничний вокзал закрили для пасажирів (колаж Styler із використанням фото dumskaya.net)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі на центральному залізничному вокзалі вдень у вівторок, 25 жовтня, обмежили допуск громадян, а сам вокзал тимчасово припинив роботу.

Про це повідомили у Telegram-каналі місцевого видання "Думська".

Біля будівлі вокзалу зібрався натовп людей, які не можуть потрапити до поїздів та електричок.

Зазначається також, що пасажирів вигнали із вокзального приміщення. Громадяни не знають, коли відновлять допуск, і що буде з рейсами.

Так, пояснюють зупинку роботи вокзалу "технічними причинами", розповідають одесити.

А конкретніша інформація - у тому числі й щодо планів щодо подальшої роботи та запуску поїздів - не оголошується.

З'явилися фото, як на вулиці маса громадян стоїть біля паркану, і їхня кількість тільки збільшується.

В Одесі зачинили вокзал: сотні пасажирів не знають, що робити (фото)В Одесі зачинили вокзал: сотні пасажирів не знають, що робити (фото)В Одесі зачинили вокзал: сотні пасажирів не знають, що робити (фото)

В Одесі зупинено роботу залізничного вокзалу, людей вигнали на вулицю (фото: t.me/dumskaya_net)

Яка ж причина?

Офіційно ні одеська влада, ні представники Укрзалізниці не коментують ситуацію.

Одесити ж тим часом висловлюють різні припущення.

Одні люди кажуть, що закриття вокзалу може бути наслідком відключення електроенергії.

Дехто вважає, що зараз там працює СБУ і "гасить агентуру", тому "скоро буде багато гарних відео" з результатами діяльності українських спецслужб.

Але це все лише здогадки.

Зауважимо, раніше стало відомо про те, що одеський залізничний вокзал отримає генератор безперебійної роботи. Його передасть Укрзалізниця, яка отримала від Червоного Хреста 35 генераторів для безперебійної роботи залізничних вокзалів України в умовах війни.

Крім того, у планах залізничників розгорнути на вокзалі точки, де пасажири зможуть попити чай, каву, або просто погрітися.

Нагадаємо також, раніше в "Укрзалізниці" розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса вокзал