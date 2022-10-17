В УЗ зробили важливу заяву через повітряну тривогу

В "Укрзалізниці" розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу. Квиток радять зберегти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Telegram .

Так, в УЗ зазначили, що пасажири, які очікували на закінчення повітряної тривоги в укриттях і не встигли сісти на свій рейс, зможуть скористатися тим же квитком для поїздки наступним поїздом того ж напрямку.

"Збережіть квиток та покажіть його провіднику, ми знайдемо місця для кожного. Потяги відправляються за графіком", - зазначили у компанії.