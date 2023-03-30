В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)

В Одесі успішно провели операцію з пересадки серця, яка стала першою для міста. Донорський орган отримав 43-річний пацієнт, чиє життя врятувала команда лікарів з Інституту Серця МОЗ України на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Про це передали в Одеській міській раді на сторінці у Facebook .

Унікальна для української Південної Пальміри операція з трансплантації серця була проведена у міській лікарні №10 у ніч проти 29 березня.

Кардіохірурги під керівництвом Бориса Тодурова пересадили донорське серце 43-річному пацієнту в Одесі (фото: t.me/odesacityofficial)

"Це надзвичайно складна операція, для якої потрібні досвідчені фахівці найвищого рівня, спеціально обладнана операційна з апаратом штучного кровообігу, а також швидкий підбір реципієнта", - зазначили у прес-службі міськради.

Так, у кардіохірурга для проведення основного етапу операції час обмежений максимум 4 годинами.

Завдяки майстерності висококласних хірургів операція пройшла вдало, і донорське серце забилося у грудях пацієнта, який знаходився у черзі на пересадку.

Операція з трансплантації серця в Одеській міській лікарні (фото: t.me/odesacityofficial)

"Дякуємо Борису Тодурову та його команді за оперативне реагування, високий професіоналізм та врятоване життя пацієнта. Українські лікарі навіть в складних умовах воєнного стану несуть одужання та порятунок життя", - наголошується в публікації.

Сам видатний кардіохірург Тодуров опублікував у мережі відео після операції. Лікар також подякував усім тим, хто не спав тієї ночі "і рятував життя наших пацієнтів разом з нами", а також висловив вдячність родичам донора.

Відео: кардіохірург Борис Тодуров провів першу в Одесі операцію з трансплантації серця