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В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)

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Одеса, Четвер 30 березня 2023 08:04
В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото) Фото: в Одесі провели операцію з трансплантації серця (t.me/odesacityofficial)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі успішно провели операцію з пересадки серця, яка стала першою для міста. Донорський орган отримав 43-річний пацієнт, чиє життя врятувала команда лікарів з Інституту Серця МОЗ України на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Про це передали в Одеській міській раді на сторінці у Facebook.

Унікальна для української Південної Пальміри операція з трансплантації серця була проведена у міській лікарні №10 у ніч проти 29 березня.

В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)

Кардіохірурги під керівництвом Бориса Тодурова пересадили донорське серце 43-річному пацієнту в Одесі (фото: t.me/odesacityofficial)

"Це надзвичайно складна операція, для якої потрібні досвідчені фахівці найвищого рівня, спеціально обладнана операційна з апаратом штучного кровообігу, а також швидкий підбір реципієнта", - зазначили у прес-службі міськради.

Так, у кардіохірурга для проведення основного етапу операції час обмежений максимум 4 годинами.

Завдяки майстерності висококласних хірургів операція пройшла вдало, і донорське серце забилося у грудях пацієнта, який знаходився у черзі на пересадку.

В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)В Одесі вперше пересадили серце: як пройшла складна операція (відео і фото)

Операція з трансплантації серця в Одеській міській лікарні (фото: t.me/odesacityofficial)

"Дякуємо Борису Тодурову та його команді за оперативне реагування, високий професіоналізм та врятоване життя пацієнта. Українські лікарі навіть в складних умовах воєнного стану несуть одужання та порятунок життя", - наголошується в публікації.

Сам видатний кардіохірург Тодуров опублікував у мережі відео після операції. Лікар також подякував усім тим, хто не спав тієї ночі "і рятував життя наших пацієнтів разом з нами", а також висловив вдячність родичам донора.

Відео: кардіохірург Борис Тодуров провів першу в Одесі операцію з трансплантації серця

Нагадаємо, що минулої осені у Львові незважаючи на відсутність світла провели 9 трансплантацій, та пересадили 2 серця, печінку та 6 нирок.

Також ми писали про те, що перед цим у Черкасах були проведені дві операції з пересадки нирок під час відключення світла.

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Одеса серце Борис Тодуров Трансплантація органів хирургия