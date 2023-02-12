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В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)

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Одеса, Неділя 12 лютого 2023 19:33
В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото) Колаж РБК-Україна: Юрта незламності запрацювала в Одесі
Автор: Володимир Костирін

В Одесі відкрили "Юрту незламності", яка стала вже п'ятим в Україні об'єктом, виготовленим майстрами з Казахстану для підтримки громадян на тлі проблем зі світлом та опаленням через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це 12 лютого передали у прес-службі Одеської міської ради.

Так, перед цим юрти незламності були відкриті у Бучі, Києві, Харкові та Львові.

Одеську юрту встановлено на центральній алеї парку ім. Шевченка.

У неділю на відкриття особливого пункту зібралося чимало громадян, яких пригощали різноманітними стравами казахської кухні, у тому числі гарячим пловом, приготованим тут же у великому казані.

В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)

В Одесі заробила Юрта незламності (фото: t.me/odesacityofficial)

"Такі юрти - в першу чергу символ підтримки та багатовікової українсько-казахської дружби. Разом із тим, юрти виконують також і роль звичних "Пунктів Незламності" - тут можна зігрітися, підзарядити телефон чи інші гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви", - йдеться у повідомленні.

Час роботи юрти в Одесі - щодня з 9:00 до 19:00.

В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)

Відкриття Юрти незламності в Одесі 12 лютого (фото: t.me/odesacityofficial)

Окрім розеток та гарячих напоїв, на гостей тут чекають також різні майстер-класи. Організатори - представники благодійного фонду - планують найближчим часом встановити термінал Starlink для безперебійного Wi-Fi.

"Коли почалася повномасштабна війна, я одразу почав волонтерити. Потім гроші у мене вже скінчилися і допомагати сильно я не міг, але після звільнення Гостомеля знав, що люди там перебували в окупації та навіть не мали змоги випити гарячого чаю. Я зібрав, що міг, та поїхав у Гостомель: варив плов, робив каву, чай", - розповів волонтер із Казахстану Марат Дарменов, передає Оdesa.Online.

В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)

В Одесі відкрили Юрту незламності (фото: t.me/odesacityofficial)

Він також пригадав, як одна з жінок у Гостомелі просто тримала склянку кави та насолоджувалася ароматом.

"Вона її не пила, а просто нюхала і говорила, як вона щаслива згадати запах кави. Люди дізналися, чим я займаюся і стали допомагати. Надсилали гроші і з Казахстану, і з України", - каже волонтер.

В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)В Одесі відкрили Юрту незламності. Волонтер із Казахстану розповів про проект (фото)

Юрта незламності в Одесі встановлена в парку Шевченка (фото: t.me/odesacityofficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядає Юрта незламності у Львові.

А також писали, що РФ образилася на Казахстан через "юрту незламності" у Бучі, встановлену напередодні Різдва, й Астана відповіла Москві.

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Одеса Пункт незламності