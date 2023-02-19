У Одесі відкриється МакДональдс? З'явилися ознаки поновлення роботи ресторанів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі ресторани мережі МакДональдс були закриті. Восени 2022 року частина ресторанів відновила свою діяльність – відкрилися заклади у Києві, Львові та інших містах. І найближчим часом, напевно, відкриються ресторани МакДональдс в Одесі.
Що відомо про відкриття ресторанів в Одесі – читайте у матеріалі нижче.
До війни в Одесі було 9 ресторанів мережі. Частина з них була розташована в центральній частині міста, а також біля залізничного вокзалу та біля автовокзалу. Ще кілька – у більш віддалених районах Одеси.
З 24 лютого всі ресторани МакДональдс були закриті й після поновлення роботи в інших містах про заклади у "перлині біля моря" інформації не було.
На офіційному сайті з'явилися вакансії у кількох ресторанах МакДональдс в Одесі. Наразі пропонується заповнити анкету на працівника нічної зміни, працівника ресторану. За оголошеннями видно, що поки що готуються відкрити кілька ресторанів. А саме:
Скріншот
В інших містах підготовка до відкриття проходила у кілька етапів. Спочатку набирали, інструктували персонал, у тому числі й під час роботи під час повітряної тривоги або у разі небезпеки.
Далі – готували заклади до відкриття, робили ремонт, наводили порядок та починали завозити обладнання та продукти. Після – відкривали для відвідувачів. Іноді ресторани спочатку починали працювати лише на доставку, а за деякий час відкривалися для відвідувачів.
Наразі повністю всі ресторани закриті в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Сумах, Чернігові, Харкові та Херсоні.
До речі, раніше ми писали, які ресторани МакДональдс працюють у Києві.
А ще розповідали про те, в яких містах Макдональдс відновив свою роботу.