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У Одесі відкриється МакДональдс? З'явилися ознаки поновлення роботи ресторанів

В Одесі можуть відкритися ресторани МакДональдс (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі ресторани мережі МакДональдс були закриті. Восени 2022 року частина ресторанів відновила свою діяльність – відкрилися заклади у Києві, Львові та інших містах. І найближчим часом, напевно, відкриються ресторани МакДональдс в Одесі.

Що відомо про відкриття ресторанів в Одесі – читайте у матеріалі нижче.

Ресторани МакДональдс у Львові

До війни в Одесі було 9 ресторанів мережі. Частина з них була розташована в центральній частині міста, а також біля залізничного вокзалу та біля автовокзалу. Ще кілька – у більш віддалених районах Одеси.

З 24 лютого всі ресторани МакДональдс були закриті й після поновлення роботи в інших містах про заклади у "перлині біля моря" інформації не було.

Що відомо про відкриття МакДональдса в Одесі

На офіційному сайті з'явилися вакансії у кількох ресторанах МакДональдс в Одесі. Наразі пропонується заповнити анкету на працівника нічної зміни, працівника ресторану. За оголошеннями видно, що поки що готуються відкрити кілька ресторанів. А саме:

  • Проспект Добровольського, 116а
  • Червоний провулок, 1
  • Пантелеймонівська, 17б
  • Майдан Незалежності, 1
  • просп. Шевченка, 2б
  • вул. Краснова, 14-а

Скріншот

В інших містах підготовка до відкриття проходила у кілька етапів. Спочатку набирали, інструктували персонал, у тому числі й під час роботи під час повітряної тривоги або у разі небезпеки.

Далі – готували заклади до відкриття, робили ремонт, наводили порядок та починали завозити обладнання та продукти. Після – відкривали для відвідувачів. Іноді ресторани спочатку починали працювати лише на доставку, а за деякий час відкривалися для відвідувачів.

Наразі повністю всі ресторани закриті в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Сумах, Чернігові, Харкові та Херсоні.

До речі, раніше ми писали, які ресторани МакДональдс працюють у Києві.

А ще розповідали про те, в яких містах Макдональдс відновив свою роботу.

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МакДональдс