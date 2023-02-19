В Одессе откроется МакДональдс? Появились признаки возобновления работы ресторанов

Рестораны МакДональдс в Одессе

До войны в Одессе было 9 ресторанов сети. Часть из них была расположена в центральной части города, а также возле железнодорожного вокзала и возле автовокзала. Еще несколько - в более отдаленных районах Одессы.

С 24 февраля все рестораны МакДональдс были закрыты и после возобновления работы в других городах о заведениях в "жемчужине у моря" информации не было.

Что известно об открытии МакДональдс в Одессе

На официальном сайте появились вакансии в нескольких ресторанах МакДональдс в Одессе. Сейчас предлагается заполнить анкету на работника ночной смены, работника ресторана. По объявлениям видно, что пока готовятся открыть несколько ресторанов. А именно:

Проспект Добровольского, 116а

Красный переулок,1

Пантелеймоновская, 17б

Площадь Независимости,1

просп. Шевченко, 2б

ул. Краснова, 14-а

Скриншот

В других городах подготовка к открытию проходила в несколько этапов. Сначала набирали, инструктировали персонал, в том числе и при работе во время воздушной тревоги или в случае опасности.

Далее - готовили заведения к открытию, делали ремонт, наводили порядок и начинали завозить оборудование и продукты. После - открывали для посетителей. Иногда рестораны сначала начинали работать только на доставку, а через некоторое время открывались для посетителей.

Сейчас полностью все рестораны закрыты в Одессе, Николаеве, Днепре, Запорожье, Полтаве, Сумах, Чернигове, Харькове и Херсоне.