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В Одесі сусідка врятувала дитину, яка знепритомніла у ванній: деталі героїчного вчинку

В Одесі сусідка врятувала дитину (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі жінка врятувала 11-місячну дитину, яка під час купання у ванній захлинулася водою і знепритомніла. Врятувала дівчинку анестезист операційного відділення пологового будинку №7.

Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради у Facebook.

Історія порятунку

Відомо, що Юлія Шевченко відпочивала після чергування, коли в її двері постукала сусідка. Жінка заявила, що її дитина віком 11 місяців під час купання у ванній захлинувся водою та знепритомнів.

У цей момент жінка не розгубилася і застосувала свої навички, надала першу допомогу і тим самим врятувала життя дитині.

"Одеські медики рятують життя не тільки в робочий час, а де завгодно і завжди, коли це потрібно", - йдеться в повідомленні.

В Одесі сусідка врятувала життя дитині (facebook.com/gorzdrav.odessa)

Що робити, якщо дитина захлинулася водою

Багато чого залежить від кількості води. Якщо це один ковток, малюку необхідно прокашлятись. Однак, якщо дитина захлинається, то необхідно надати першу допомогу.

Потрібно швидко витягнути малюка з води, таким чином припинивши надходження води в дихальні шляхи.

Якщо дитина сьорбнула води при купанні, покладіть її обличчям вниз на свою ліву руку (якщо ви правша), а правою рукою нанесіть п'ять несильних ударів ребром долоні поміж лопаток. Уважно спостерігайте за ротиком дитини - з нього повинна вилитися вода.

Після цього переверніть дитину на іншу руку, утримуючи великим і вказівним пальцями її голівку, дослідіть ротову порожнину, а також оцініть дихання.

Якщо малюк почав дихати, візьміть його на руки, заспокойте. Однак, якщо дитина не дихає, покладіть її на спину і починайте реанімаційні заходи.

Раніше ми повідомляли, що українські медики врятували малюка, який пережив клінічну смерть.

Також ми писали, що у Львові врятували дитину з дуже рідкісною хворобою. Дитині три роки не могли поставити діагноз.

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