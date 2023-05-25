В Одесі сусідка врятувала дитину, яка знепритомніла у ванній: деталі героїчного вчинку

В Одесі жінка врятувала 11-місячну дитину, яка під час купання у ванній захлинулася водою і знепритомніла. Врятувала дівчинку анестезист операційного відділення пологового будинку №7.
Про це повідомили на сторінці Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради у Facebook.
Відомо, що Юлія Шевченко відпочивала після чергування, коли в її двері постукала сусідка. Жінка заявила, що її дитина віком 11 місяців під час купання у ванній захлинувся водою та знепритомнів.
У цей момент жінка не розгубилася і застосувала свої навички, надала першу допомогу і тим самим врятувала життя дитині.
"Одеські медики рятують життя не тільки в робочий час, а де завгодно і завжди, коли це потрібно", - йдеться в повідомленні.
Багато чого залежить від кількості води. Якщо це один ковток, малюку необхідно прокашлятись. Однак, якщо дитина захлинається, то необхідно надати першу допомогу.
Потрібно швидко витягнути малюка з води, таким чином припинивши надходження води в дихальні шляхи.
Якщо дитина сьорбнула води при купанні, покладіть її обличчям вниз на свою ліву руку (якщо ви правша), а правою рукою нанесіть п'ять несильних ударів ребром долоні поміж лопаток. Уважно спостерігайте за ротиком дитини - з нього повинна вилитися вода.
Після цього переверніть дитину на іншу руку, утримуючи великим і вказівним пальцями її голівку, дослідіть ротову порожнину, а також оцініть дихання.
Якщо малюк почав дихати, візьміть його на руки, заспокойте. Однак, якщо дитина не дихає, покладіть її на спину і починайте реанімаційні заходи.
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