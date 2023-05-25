В Одессе соседка спасла ребенка, потерявшего сознание в ванной: детали героического поступка

В Одессе женщина спасла 11-месячного ребенка, который во время купания в ванной захлебнулся водой и потерял сознание. Спасла девочку анестезист операционного отделения роддома №7.
Об этом сообщили на странице Департамента здравоохранения Одесского городского совета в Facebook.
Известно, что Юлия Шевченко отдыхала после дежурства, когда в ее дверь постучала соседка. Женщина заявила, что ее ребенок в возрасте 11 месяцев во время купания в ванной захлебнулся водой и потерял сознание.
В этот момент женщина не растерялась и применила свои навыки, оказала первую помощь и спасла жизнь ребенку.
"Одесские медики спасают жизнь не только в рабочее время, а где угодно и всегда, когда это нужно", - говорится в сообщении.
Многое зависит от количества воды. Если это один глоток, малышу необходимо прокашляться. Однако, если ребенок захлебывается, то необходимо оказать первую помощь.
Нужно быстро вытащить малыша из воды, прекратив поступление воды в дыхательные пути.
Если ребенок отхлебнул воду при купании, положите его лицом вниз на свою левую руку (если вы правша), а правой рукой нанесите пять несильных ударов ребром ладони между лопаток. Внимательно наблюдайте за ротиком ребенка - из него должна вылиться вода.
После этого переверните ребенка на другую руку, удерживая большим и указательным пальцами его головку, исследуйте полость рта, а также оцените дыхание.
Если малыш начал дышать, возьмите его на руки, успокойте. Однако, если ребенок не дышит, положите его на спину и начинайте реанимационные мероприятия.
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