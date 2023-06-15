В Одесі на рік можна забути про курортний сезон: екологи дали невтішний прогноз

Вчений вважає, що одна з головних проблем після підриву греблі Каховської ГЕС – це різке зниження рівня солоності води.

"Проблема не в тому, що риба почне тікати від такої води. Більш імовірно, що мікроорганізми на дні, ті ж бички, зазнають суттєвих втрат. І це пов'язано не тільки з прісною водою та токсичними речовинами. Це буде комплексна проблема. Можуть загинути великі. площі мідій", - наголошує Коморін.

І наслідки теракту на Каховській ГЕС можуть розтягнутися не один рік.

"Токсичні речовини накопичуватимуться в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що, коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою. На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, ловити рибу та вживати морепродукти", - попереджає вчений.

Він додав, що зараз одне з головних завдань учених - вийти в море та зібрати додаткові дані, щоб розуміти, як змінюється ситуація із забрудненням та змінюється біорізноманіття. Наразі цю можливість обговорюють із військовими.

"Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Через пару днів забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відчують майже такі ж наслідки. І нам уже зараз потрібно обговорити, що можна зробити на міжнародному рівні", - попереджає Коморін.

Як повідомляють у мерії Одеси, після аналізу проб води у морі холеру не знайшли. Але солоність – значно нижча за норму, деяких інших речовин – набагато більша за норму. Також аналіз показав позитивний результат РНК ротавіруса та ДНК сальмонели.

До того ж у Greenpeace повідомили, що через підрив Каховської ГЕС затопило 32 об'єкти з хімікатами, нафтою та бензином. У воду за перші дні після катастрофи вибігло близько 150 тонн моторного мастила.