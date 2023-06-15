В Одессе на год можно забыть о курортном сезоне: экологи дали неутешительный прогноз

Ученый считает, что одна из главных проблем после подрыва гребли Каховской ГЭС - это резкое снижение уровня солености воды.

"Проблема не в том, что рыба начнет убегать от такой воды. Более вероятно, что микроорганизмы на дне, те же бычки, понесут существенные утраты. И это связано не только с пресной водой и токсичными веществами. Это будет комплексная проблема. Могут погибнуть большие площади мидий", - подчеркивает Коморин.

И последствия теракта на Каховской ГЭС могут растянуться не на один год.

"Токсичные вещества будут накапливаться в организмах, и на морском дне. Осенью мы увидим, что, когда будут штормы, ситуация снова станет тяжелой. На год мы отрезаны от курортного сезона. Не рекомендую купаться, ловить рыбу и употреблять морепродукты", - предупреждает ученый.

Он добавил, что сейчас одно из главных заданий ученых - выйти в море и собрать дополнительные данные, чтобы понимать, как меняется ситуация с загрязнением и меняется биоразнообразие. Сейчас эту возможность обсуждают с военными.

"Получив такие данные, мы сможем заложить их в математическую модель и спрогнозировать изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Через пару дней загрязненная вода доберется до побережья Болгарии и Румынии, они почувствуют почти такие же последствия. И нам уже сейчас нужно обсудить, что можно сделать на международном уровне", - предупреждает Коморин.

Как сообщают в мэрии Одессы, после анализа проб воды в море холеру не нашли. Но соленость – значительно ниже нормы, некоторых других веществ – гораздо больше нормы. Также анализ показал положительный результат РНК ротавируса и ДНК сальмонеллы.

К тому же, в Greenpeace сообщили, что из-за подрыва Каховской ГЭС, затопило 32 объекта с химикатами, нефтью и бензином. В воду за первые дни после катастрофы утекло около 150 тонн моторной смазки.