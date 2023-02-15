В Одесі провалився під лід чоловік, який намагався врятувати собаку: ПП

В Одесі на одному з озер провалився під лід чоловік, намагаючись урятувати свого собаку. Це сталося на водоймі у Малиновському районі.
Про інцидент повідомило Головне управління ДСНС в Одеській області на Facebook.
На місці виклику оперативно виїхали рятувальники. Вони за допомогою триколінчастої драбини та мотузки разом із місцевими жителями витягли літнього чоловіка 1948 року народження та його собаку з крижаної пастки.
Потерпілий пенсіонер відмовився від медичної допомоги.
Рятувальники закликають берегти своє життя та стежити за домашніми вихованцями, а в подібних випадках – одразу дзвонити за номером 101.
"Напевно, кожен би вчинив так заради свого улюбленця. Але не повторюйте чужих помилок! Краще відразу зателефонувати рятувальникам за номером 101. Бережіть своє життя і стежте за своїми домашніми улюбленцями!" - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув.
Раніше ми розповідали, як чоловік урятував собаку на льоду ціною свого життя.