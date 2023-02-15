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В Одессе провалился под лед мужчина, пытавшийся спасти собаку: детали ЧП

Фото: В Одессе мужчина провалился под лед (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе на одном из озер провалился под лед мужчина, пытаясь спасти свою собаку. Это произошло на водоеме в Малиновском районе.

Об инциденте сообщило Главное управление ГСЧС в Одесской области на Facebook.

Детали инцидента на льду

На месте вызова оперативно выехали спасатели. Они с помощью трехколенчатой ​​лестницы и веревки вместе с местными жителями вытащили пожилого мужчину 1948 года рождения и его собаку из ледяной ловушки.

В Одессе вытащили из ледяной ловушки мужчину с собакой (фото: facebook.com/DSNSODE)

Пострадавший пенсионер отказался от медицинской помощи.

Спасатели призывают беречь свою жизнь и следить за домашними питомцами, а в подобных случаях - сразу звонить по номеру 101.

"Наверное, каждый бы поступил ради своего любимца. Но не повторяйте чужих ошибок! Лучше сразу позвонить спасателям по номеру 101. Берегите свою жизнь и следите за своими домашними любимцами!" - сказано в сообщении.

Напомним, что под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.

Раньше мы рассказывали, как мужчина спас собаку на льду ценой своей жизни.

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