В Одессе провалился под лед мужчина, пытавшийся спасти собаку: детали ЧП

В Одессе на одном из озер провалился под лед мужчина, пытаясь спасти свою собаку. Это произошло на водоеме в Малиновском районе.
Об инциденте сообщило Главное управление ГСЧС в Одесской области на Facebook.
На месте вызова оперативно выехали спасатели. Они с помощью трехколенчатой лестницы и веревки вместе с местными жителями вытащили пожилого мужчину 1948 года рождения и его собаку из ледяной ловушки.
Пострадавший пенсионер отказался от медицинской помощи.
Спасатели призывают беречь свою жизнь и следить за домашними питомцами, а в подобных случаях - сразу звонить по номеру 101.
"Наверное, каждый бы поступил ради своего любимца. Но не повторяйте чужих ошибок! Лучше сразу позвонить спасателям по номеру 101. Берегите свою жизнь и следите за своими домашними любимцами!" - сказано в сообщении.
Напомним, что под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.
Раньше мы рассказывали, как мужчина спас собаку на льду ценой своей жизни.