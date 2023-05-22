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В Одесі пляжний сезон? У мережі показали фото з буйками на морі

В Одесі на морі встановили буйки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі не планували відкривати пляжний сезон. Проте, місцеві жителі повідомили, що на морі з'явилися буйки, зокрема на пляжі Фонтана.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Думська".

"Два пляжі на Фонтані відокремили суцільною лінією з буїв, які натягнули між пірсами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що місцева влада поки не дає жодних коментарів із цього приводу.

В Одесі помітили буйки на морі (фото: Думська)

Чи буде пляжний сезон у Києві?

У Києві не планують відкривати пляжний сезон, а киянам та гостям міста рекомендують утриматися від відвідування зон відпочинку.

На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях.

Як ми раніше писали, на Миколаївщині закриють доступ до моря і в ліс.

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