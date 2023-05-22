В Одесі пляжний сезон? У мережі показали фото з буйками на морі

В Одесі не планували відкривати пляжний сезон. Проте, місцеві жителі повідомили, що на морі з'явилися буйки, зокрема на пляжі Фонтана.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Думська".
"Два пляжі на Фонтані відокремили суцільною лінією з буїв, які натягнули між пірсами", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що місцева влада поки не дає жодних коментарів із цього приводу.
У Києві не планують відкривати пляжний сезон, а киянам та гостям міста рекомендують утриматися від відвідування зон відпочинку.
На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях.
Як ми раніше писали, на Миколаївщині закриють доступ до моря і в ліс.