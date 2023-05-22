В Одессе пляжный сезон? В сети показали фото с буйками на море

В Одессе не планировали открывать пляжный сезон. Однако, местные жители сообщили о том, что на море появились буйки, в частности на пляже Фонтана.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Думская".
"Два пляжа на Фонтане отделили сплошной линией из буев, которые натянули между пирсами", - сказано в сообщении.
Отметим, что местные власти пока не дают никаких комментариев по этому поводу.
В Киеве не планируют открывать пляжный сезон. А киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения зон отдыха.
На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.
Как мы ранее писали, в Николаевской области закроют доступ к морю и в лес.