Фото: в Одесі переселенці з Бахмутщини отримують проднабори від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

Для вимушених переселенців із Бахмутської громади, які тепер мешкають в Одесі, Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. Отримати допомогу можна у місцевому гуманітарному хабі "З Бахмутом у серці".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.