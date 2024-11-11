Фото: в Одессе переселенцы из Бахмутщины получают проднаборы от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)

Для вынужденных переселенцев из Бахмутской общины, которые сейчас проживают в Одессе, Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Получить помощь можно в местном гуманитарном хабе "С Бахмутом в сердце".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.