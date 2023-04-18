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В Одесі з електрощитової дістали величезну змію: фото знахідки

В Одесі в електрощитовій знайшли вужа (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі рятувальники виїжали на незвичайний виклик. Працівникам ДСНС довелось з електрощитової діставати вужа.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області у Facebook.

Як він там опинився

Так, вчора 17 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці 21-й кілометр Старокиївського шляху в електрощитову одного із підприємств міста залізла змія.

Як потім з’ясувалося, в обладнання заповз вуж.

"Рятувальники за допомогою спеціального інструмента дістали плазуна та відпустили на волю", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що вуж досить великих розмірів.

В Одесі вуж заповз в електрощитову (facebook.com/DSNSODE)

Чим вуж відрізняється від гадюки

Для вужа характерні яскраво-жовті, або рожево-помаранчеві "вушка". Водяні вужі мають болотно-зелену шкіру з темними плямами. Зазвичай вони дуже спокійні й не бояться присутності людини.

Крім того вуж має круглу зіницю, а гадюка - вузеньку щілиноподібну.

Фахівці зазначають, що людям приглядатися до змії та з'ясовувати, чи вона отруйна не варто, а треба просто уникати зустрічі з нею.

Якщо побачили у траві якийсь незрозумілий рух – зупиніться, не робіть різких рухів, тримайте цю ділянку в полі зору. Зробіть два-три кроки назад та обійдіть це місце. Гадюка не бере на себе ініціативу атаки, вона лише захищається. І якщо її не провокувати, то вона ніколи не вкусить.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові жінка знайшла пітона в квартирі під ліжком.

Також ми писали, що в центрі Харкова мешканці будинку страждали від навали змій, які вилазили з щілин, і потім пробиралися в під'їзд і навіть у квартири.

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вужзмеи