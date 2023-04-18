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В Одессе из электрощитовой достали огромную змею: фото находки

В Одессе в электрощитовой нашли ужа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе спасатели выезжали на необычный вызов. Работникам ГСЧС пришлось из электрощитовой доставать ужа.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области в Facebook.

Как он там оказался

Так, вчера 17 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице 21 километр Старокиевского пути в электрощитовую одного из предприятий города залезла змея.

Как потом выяснилось, в оборудование заполз уж.

"Спасатели с помощью специального инструмента достали пресмыкающегося и отпустили на свободу", - говорится в сообщении.

На фото видно, что уж достаточно больших размеров.

В Одессе уже заполз в электрощитовую (facebook.com/DSNSODE)

Чем уж отличается от гадюки

Для ужа характерны ярко-желтые, или розово-оранжевые "ушки". Водяные ужи имеют болотно-зеленую кожу с темными пятнами. Обычно они очень спокойны и не боятся присутствия человека.

Кроме того уж имеет круглый зрачок, а гадюка - узенькую щелевидную.

Специалисты отмечают, что людям присматриваться к змее и выяснять, ядовита ли она, не стоит, а нужно просто избегать встречи с ней.

Если увидели в траве какое-то непонятное движение - остановитесь, не совершайте резких движений, держите этот участок в поле зрения. Сделайте два-три шага назад и обойдите это место. Гадюка не берет на себя инициативу атаки, она только защищается. И если ее не провоцировать, то она никогда не укусит.

Ранее мы сообщали, что в Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью.

Также мы писали, что в центре Харькова жители дома страдали от нашествия змей, которые вылезали из щелей, а затем пробирались в подъезд и даже в квартиры.

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