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У Чорнобилі показали величезну, хижу комаху, яка може знищувати бджіл (фото)

Чорнобиль, Вівторок 19 вересня 2023 10:01
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У Чорнобилі показали величезну, хижу комаху, яка може знищувати бджіл (фото) У Чорнобилі показали велику комаху (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото найбільшої комахи на цій території. Йдеться про богомола.

Знімки та цікаві факти опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про богомола

Богомол є одним із найбільших комах на заповідній території. Самки завжди більше за самців.

Осінь - це час розмноження цих комах. Самець знаходить самку та запліднює її. Після цього самка може його з'їсти. Канібалізм у богомолів зустрічається приблизно у третині сполучення.

Ці комахи - агресивні. Побачивши ворога, приймають жахливу позу, якщо це не допомагає, то вони кидаються в бій.

Богомоли - корисні та шкідливі одночасно. З одного боку, вони їдять мух та комарів, але можуть знищувати бджіл.

Втім, для людини ці комахи не становлять жодної загрози.

Зазначимо, що богомоли ведуть хижий спосіб життя і полюють переважно із засідки. Харчуються зазвичай іншими комахами, павукоподібними та членистоногими. Великі види полюють на маленьких ящірок, змій, жаб, птахів і навіть гризунів.

Доросла комаха живе 55-60 днів. Самці зазвичай гинуть раніше за самок. Богомоли, особливо їхні личинки - це корисні комахи, оскільки знищують шкідників, особливо на фруктових деревах та кущах ягід.

У Чорнобилі показали величезну, хижу комаху, яка може знищувати бджіл (фото)У Чорнобилі показали величезну, хижу комаху, яка може знищувати бджіл (фото)У Чорнобилі показали величезну, хижу комаху, яка може знищувати бджіл (фото)У Чорнобилі показали богомолів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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А до того ми писали, що в Україні з'явилися нові небезпечні види комах.

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