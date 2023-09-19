У Чорнобилі показали величезну, хижу комаху, яка може знищувати бджіл (фото)

У Чорнобильському заповіднику показали неймовірні фото найбільшої комахи на цій території. Йдеться про богомола.

Знімки та цікаві факти опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про богомола

Богомол є одним із найбільших комах на заповідній території. Самки завжди більше за самців.

Осінь - це час розмноження цих комах. Самець знаходить самку та запліднює її. Після цього самка може його з'їсти. Канібалізм у богомолів зустрічається приблизно у третині сполучення.

Ці комахи - агресивні. Побачивши ворога, приймають жахливу позу, якщо це не допомагає, то вони кидаються в бій.

Богомоли - корисні та шкідливі одночасно. З одного боку, вони їдять мух та комарів, але можуть знищувати бджіл.

Втім, для людини ці комахи не становлять жодної загрози.

Зазначимо, що богомоли ведуть хижий спосіб життя і полюють переважно із засідки. Харчуються зазвичай іншими комахами, павукоподібними та членистоногими. Великі види полюють на маленьких ящірок, змій, жаб, птахів і навіть гризунів.

Доросла комаха живе 55-60 днів. Самці зазвичай гинуть раніше за самок. Богомоли, особливо їхні личинки - це корисні комахи, оскільки знищують шкідників, особливо на фруктових деревах та кущах ягід.

У Чорнобилі показали богомолів (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)