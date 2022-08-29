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Одел воротничок в цветах флага Украины: поступок финского священника на крестинах растрогал сеть

В Финляндии на крестинах священник поразил украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская журналистка Галина Сергеева тронула сеть историей о финском лютеранском священнике Петре. В Финляндии на крестины ребенка, мама которого - украинка, папа - финн, священник надел воротничок в цветах флага Украины.

Историю она рассказала на своей странице в Facebbok.

По ее словам, даже такой маленький жест поддержки и солидарности с украинским народом не остался незамеченным.

Также она отметила, что украинцы были приятно удивлены такому поступку священника.

"Нас сегодня друзья пригласили на крестины своего замечательного мальчика Лео... Малыша решили крестить в лютеранстве. Финны преимущественно лютеране, говорят, что именно это влияет на то, что они просты, скромны и даже аскетичны, роскошь отнюдь не одобряется лютеранской философией. Священник, зная, что крестит украинца, организовал себе такой воротничок. Казалось бы, мелочь, но видели бы вы, как засветились глаза родственников из Украины", - говорится в сообщении.

Пользователи в сети увлечены поступком священнослужителя и пишут, что приятно получать поддержку от европейцев даже в таких деталях:

  • Не перестаю восхищаться, какие финны отзывчивые люди! Передайте священнику Петре, что ваши фейсбучные друзья из Украины в восторге от его воротничка и харизмы;
  • Из-за ваших постов, я стала по другому (искренне) относиться к финнам, раньше над этим не задумывалась. Но вижу теперь какие они искренние и отзывчивые люди;
  • Сейчас любое проявление внимания к нам важно;
  • Очень приятно;
  • Ой, какой он лапочка.

Финский священник на крестинах тронул украинцев (facebook.com/Галина Сергеева)

Ранее мы сообщали, что кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами.

Также мы писали, что перекресток в Нью-Йорке назвали украинский путь.

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священник