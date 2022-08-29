Одягнув комірець у кольорах прапора України: вчинок фінського священика на хрестинах розчулив мережу

За її словами, навіть такий маленький жест підтримки та солідарності з українським народом не залишився непоміченим.

Також вона зазначила, що українці були приємно здивовані такому вчинку священика.

"Нас сьогодні друзі запросили на хрестини свого чудового хлопчика Лео... Малюка вирішили хрестити у лютеранстві. Фіни переважно лютерани, кажуть, що саме це впливає на те, що вони прості, скромні і навіть аскетичні, розкіш аж ніяк не схвалюється лютеранською філософією. Священик, знаючи, що хрестить українця, організував собі такий комірець. Здавалося б, дрібниця, але бачили б ви, як засвітилися очі родичів з України", - йдеться у повідомленні.

Користувачі у мережі захоплені вчинком священослужителя та пишуть, що приємно отримувати підтримку від європейців навіть у таких деталях:

Не перестаю захоплюватися, які фіни чуйні люди! Передайте священикові Петрі, що ваші фейсбучні друзі з України в захваті від його комірця і харизми;

Через ваші пости, я стала по іншому (щиро) відноситись до фінів, раніше над цим не замислювалась. Але бачу тепер які вони щирі і чуйні люди;

Зараз будь-яке проявлення уваги до нас важливе;

Дуже приємно;

Ой, який він лапочка.

Фінський священик на хрестинах зворушив українців (facebook.com/Галина Сергєєва)