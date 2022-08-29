Одягнув комірець у кольорах прапора України: вчинок фінського священика на хрестинах розчулив мережу

Українська журналістка Галина Сергєєва зворушила мережу історією про фінського лютеранського священика Петрі. У Фінляндії на хрестини дитини, мама якої - українка, тато - фін, священик одягнув комірець у кольорах прапора України.
Про історію вона розповіла на своїй сторінці у Facebbok.
За її словами, навіть такий маленький жест підтримки та солідарності з українським народом не залишився непоміченим.
Також вона зазначила, що українці були приємно здивовані такому вчинку священика.
"Нас сьогодні друзі запросили на хрестини свого чудового хлопчика Лео... Малюка вирішили хрестити у лютеранстві. Фіни переважно лютерани, кажуть, що саме це впливає на те, що вони прості, скромні і навіть аскетичні, розкіш аж ніяк не схвалюється лютеранською філософією. Священик, знаючи, що хрестить українця, організував собі такий комірець. Здавалося б, дрібниця, але бачили б ви, як засвітилися очі родичів з України", - йдеться у повідомленні.
Користувачі у мережі захоплені вчинком священослужителя та пишуть, що приємно отримувати підтримку від європейців навіть у таких деталях:
Фінський священик на хрестинах зворушив українців (facebook.com/Галина Сергєєва)
Раніше ми повідомляли, що хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами.
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