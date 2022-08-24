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Поддержали Украину: перекресток в Нью-Йорке назвали Украинский Путь

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 24 августа 2022 20:40
Поддержали Украину: перекресток в Нью-Йорке назвали Украинский Путь Фото: Оксана Маркарова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Нью-Йорке ко Дню Независимости Украины один из перекрестков был переименован в Украинский Путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

Маркарова сообщила, что каждый может сделать вклад в борьбу за независимость и каждый вклад важен.

"Переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way успешно завершилось сегодня в День Независимости еще и чрезвычайно символично!",- говорится в сообщении.

Поддержали Украину: перекресток в Нью-Йорке назвали Украинский Путь

Посол заявила, что над этим работали украинские дипломаты, волонтеры и неутомимая община, за что их и поблагодарила.

Напомним, что в государственный бюджет Украины поступили 3 млрд долларов гранта от США.

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