Очистка, лечение и укладка: 12 полезных лайфхаков с зубной пастой

Зубная паста помимо основных своих функций по заботе о здоровье и красоте зубов и ротовой полости имеет ряд других полезных особенностей, которые помогут решить ряд бытовых вопросов, обладает лечебными обезболивающими свойствами.
В каких еще случаях можно использовать зубную пасту, и можно ли применять даже самый дешевый тюбик - читайте в материале ниже.
Подборка 12 советов для "альтернативного" применения зубной пасты
Для избавления от загрязнений и пятен любой сложности - как со свежими, так и со старыми - на предметах гардероба можно брать вместо дорогого пятновыводителя обычную зубную пасту - порой она справляется с проблемой даже эффективнее. Следует нанести пасту на загрязненное место, а когда она подсохнет тщательно потереть, затем - прополоскать или отправить в стиральную машину.
Если убираем пятно с ковра, то при отмывании после зубной пасты рекомендуется использовать щетку именно с твердым ворсом.
Для избавления от копоти на посуде следует помазать загрязнившиеся участки зубной пастой (можно брать самую дешевую), после чего нужно тщательно протереть поверхность до блеска. Столовые приборы - вилки и ложки - тоже можно так эффективно очистить. Как отмечают стоматологи на doctorelisov.com.ua, кварцевые соединения, находящиеся в зубной пасте, являются отличным абразивным материалом.
С помощью зубной пасты можно очистить серебро, золото, даже бриллианты. Для этого следует втереть содержимое тюбика в ювелирное изделие на несколько часов - лучше на полдня, после чего сухой тряпкой вытереть остатки до блеска.
Чтобы уменьшить опухоль после укуса насекомого и снять зуд, также можно использовать зубную пасту. После ее нанесения на больное место она помогает ранке после пореза либо мозоли подсушиться.
При небольших ожогах - но только не на открытых ранах! - можно нанести на место немного зубной пасты, которая как поможет предотвратить появление волдыря, и временно снимет боль.
Для того чтобы кожа быстрее зажила после удаления прыща, можно помазать на ночь поврежденную область небольшим количеством зубной пасты, и уже утром просто умыться водой.
За счет входящих в состав зубной пасты частичек, способных восстанавливать эмаль, можно ее применять и для чистки ногтей и ногтевой пластины от грязи.
Так как в гелевых зубных пастах присутствуют полимеры, идентичные гелю для волос, их можно использовать и при укладке.
Вместо перекрашивания стен или вынужденной поклейки обоев можно попробовать избавиться от пятен при помощи зубной пасты, если нанести определенное количество на проблемный участок, аккуратно втирать в место загрязнения, после чего чистой тряпкой удалить остатки пасты.
Зубная паста эффективно помогает очистить обувь, особенно она хороша для белых кроссовок - просто нанесите на загрязненную поверхность и протрите место щеткой.
Зубная паста великолепно может помочь для избавления от въедливых запахов на руках от лука, рыбы, чеснока, с которыми вы работали на кухне при готовке. Иногда даже эффективнее, чем мыло.
Напомним, ранее врач рассказал, почему отказ от чистки зубов может быть смертельно опасным, и для кого именно.
Добавим, перед этим врачи рассказали, когда на самом деле нужно чистить зубы.