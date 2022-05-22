Очищення, лікування та укладка: 12 корисних лайфхаків із зубною пастою

Добірка 12 порад для "альтернативного" застосування зубної пасти

1. Очищення плям на одязі

Для позбавлення від забруднень і плям будь-якої складності - як зі свіжими, так і зі старими - на предметах гардероба можна брати замість дорогого засобу для виведення плям звичайну зубну пасту - часом вона справляється з проблемою навіть ефективніше. Слід нанести пасту на забруднене місце, а коли вона підсохне ретельно потерти, потім - прополоскати або відправити в пральну машину.

2. Очищення плям на килимі

Якщо прибираємо пляму з килима, то при відмиванні після зубної пасти рекомендується використовувати щітку саме з твердим ворсом.

3. Очищення кухонних приладів і чавунних поверхонь

Для позбавлення від кіптяви на посуді слід помазати забруднені ділянки зубною пастою (можна брати найдешевшу), після чого потрібно ретельно протерти поверхню до блиску. Столові прилади - виделки та ложки - теж можна так ефективно очистити. Як відзначають стоматологи на doctorelisov.com.ua, кварцові з'єднання, що знаходяться в зубній пасті, є відмінним абразивним матеріалом.

4. Очищення ювелірки

За допомогою зубної пасти можна очистити срібло, золото, навіть діаманти. Для цього слід втерти вміст тюбика в ювелірний виріб на кілька годин - краще на півдня, після чого сухою ганчіркою витерти залишки до блиску.

5. Для зняття свербіння

Щоб зменшити пухлину після укусу комахи і зняти свербіж, також можна використовувати зубну пасту. Після її нанесення на хворе місце вона допомагає ранці після порізу або мозолі підсушитися.

6. Лікування опіків і зняття болю

При невеликих опіках - але тільки не на відкритих ранах! - можна нанести на місце трохи зубної пасти, яка як допоможе запобігти появі пухиря, і тимчасово зніме біль.

7. Лікування шкіри

Для того, щоб шкіра швидше зажила після видалення прища, можна помазати на ніч пошкоджену область невеликою кількістю зубної пасти, і вже вранці просто вмитися водою.

8. Очищення нігтів

За рахунок здатних відновлювати емаль частинок, що входять до складу зубної пасти, можна її застосовувати і для чищення нігтів та нігтьової пластини від бруду.

9. Укладання для волосся

Оскільки в гелевих зубних пастах присутні полімери, ідентичні гелю для волосся, їх можна використовувати й при укладанні.

10. Очищення стін від плям

Замість перефарбовування стін або вимушеної поклейки шпалер можна спробувати позбутися від плям за допомогою зубної пасти, якщо нанести певну кількість на проблемну ділянку, акуратно втирати в місце забруднення, після чого чистою ганчіркою видалити залишки пасти.

11. Для відбілювання взуття

Зубна паста ефективно допомагає очистити взуття, особливо вона хороша для білих кросівок - просто нанесіть на забруднену поверхню і протріть місце щіткою.

12. Позбавлення від запаху

Зубна паста чудово може допомогти для позбавлення від в'їдливих запахів на руках від цибулі, риби, часнику, з якими ви працювали на кухні при готуванні. Іноді навіть ефективніше, ніж мило.