Очищення, лікування та укладка: 12 корисних лайфхаків із зубною пастою

Зубна паста крім основних своїх функцій по турботі про здоров'я і красу зубів і ротової порожнини має ряд інших корисних особливостей, які допоможуть вирішити ряд побутових питань, має лікувальні знеболюючі властивості.
В яких ще випадках можна використовувати зубну пасту, і чи можна застосовувати навіть найдешевший тюбик - читайте в матеріалі нижче.
Добірка 12 порад для "альтернативного" застосування зубної пасти
Для позбавлення від забруднень і плям будь-якої складності - як зі свіжими, так і зі старими - на предметах гардероба можна брати замість дорогого засобу для виведення плям звичайну зубну пасту - часом вона справляється з проблемою навіть ефективніше. Слід нанести пасту на забруднене місце, а коли вона підсохне ретельно потерти, потім - прополоскати або відправити в пральну машину.
Якщо прибираємо пляму з килима, то при відмиванні після зубної пасти рекомендується використовувати щітку саме з твердим ворсом.
Для позбавлення від кіптяви на посуді слід помазати забруднені ділянки зубною пастою (можна брати найдешевшу), після чого потрібно ретельно протерти поверхню до блиску. Столові прилади - виделки та ложки - теж можна так ефективно очистити. Як відзначають стоматологи на doctorelisov.com.ua, кварцові з'єднання, що знаходяться в зубній пасті, є відмінним абразивним матеріалом.
За допомогою зубної пасти можна очистити срібло, золото, навіть діаманти. Для цього слід втерти вміст тюбика в ювелірний виріб на кілька годин - краще на півдня, після чого сухою ганчіркою витерти залишки до блиску.
Щоб зменшити пухлину після укусу комахи і зняти свербіж, також можна використовувати зубну пасту. Після її нанесення на хворе місце вона допомагає ранці після порізу або мозолі підсушитися.
При невеликих опіках - але тільки не на відкритих ранах! - можна нанести на місце трохи зубної пасти, яка як допоможе запобігти появі пухиря, і тимчасово зніме біль.
Для того, щоб шкіра швидше зажила після видалення прища, можна помазати на ніч пошкоджену область невеликою кількістю зубної пасти, і вже вранці просто вмитися водою.
За рахунок здатних відновлювати емаль частинок, що входять до складу зубної пасти, можна її застосовувати і для чищення нігтів та нігтьової пластини від бруду.
Оскільки в гелевих зубних пастах присутні полімери, ідентичні гелю для волосся, їх можна використовувати й при укладанні.
Замість перефарбовування стін або вимушеної поклейки шпалер можна спробувати позбутися від плям за допомогою зубної пасти, якщо нанести певну кількість на проблемну ділянку, акуратно втирати в місце забруднення, після чого чистою ганчіркою видалити залишки пасти.
Зубна паста ефективно допомагає очистити взуття, особливо вона хороша для білих кросівок - просто нанесіть на забруднену поверхню і протріть місце щіткою.
Зубна паста чудово може допомогти для позбавлення від в'їдливих запахів на руках від цибулі, риби, часнику, з якими ви працювали на кухні при готуванні. Іноді навіть ефективніше, ніж мило.
Нагадаємо, раніше лікар розповів, чому відмова від чищення зубів може бути смертельно небезпечним, і для кого саме.
Додамо, перед цим лікарі розповіли, коли насправді потрібно чистити зуби.